Глава РФПИ повторно привился от COVID-19

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса.

"Повторная вакцинация через время, определенное регулирующими органами, является крайне важной. В частности, на собственном примере я увидел, что после ревакцинации уровень антител к коронавирусной инфекции, который снизился примерно через год после вакцинации, резко восстановился и вырос в шесть раз в течение трех дней", - сказал Дмитриев журналистам во вторник.

Он отметил, что "такой быстрый рост уровня антител, который после обычной вакцинации занимает 4-6 недель, свидетельствует о наличии сильного клеточного иммунитета после прививки "Спутник V", который обеспечивает активную и быструю выработку антител при столкновении с инфекцией или при ревакцинации".

"Таким образом, ревакцинация вакциной "Спутник Лайт", которая поступит в гражданский оборот уже в ближайшие дни, является очень эффективной для быстрого повышения уровня активных антител и повышения уровня вакцинной защиты", - сказал Дмитриев.

Ранее о прохождении ревакцинации сообщил также мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ревакцинироваться после "Спутника V" можно тем же препаратом.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что Минздрав рекомендует ревакцинироваться в период эпидемического подъема через полгода, и в спокойной обстановке - раз в год.