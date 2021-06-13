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Собянин привился от COVID-19 второй раз

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что второй раз привился от коронавируса вакциной "Спутник V".

"Добавлю, что сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V", - написал мэр в своем блоге в воскресенье.

Он подчеркнул, что после прививки чувствует себя хорошо.

О том, что Собянин сделал прививку, стало известно в начале сентября 2020 года во время его общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Мэр Москвы тогда рассказал, что перенес вакцинацию почти без симптомов, не считая головной боли.

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях. Также работают выездные бригады вакцинации.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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