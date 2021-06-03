Кириенко назвал либеральными российские законы об иноагентах

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российское законодательство об иноагентах намного либеральнее, чем американское, уверен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он высказал это мнение в кулуарах ПМЭФ.

"Хочу обратить внимание, что российское законодательство об иностранных агентах значительно либеральнее, чем, например, американское", - сказал он.

Кириенко добавил, что не согласен с мнением, что российское законодательство в этой сфере плохо регламентировано.