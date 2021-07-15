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"Институт права и публичной политики" внесен в реестр иноагентов

"Институт права и публичной политики" внесен в реестр иноагентов
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ включило "Институт права и публичной политики" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, сообщает пресс-служба ведомства.

"Институт права и публичной политики" был внесен в реестр НКО-иноагентов в четверг, 15 июля, "во исполнение требований действующего законодательства" РФ, говорится в сообщении.

Как указывается на сайте компании, "Институт права и публичной политики" занимается ведением общественно значимых судебных процессов, научно-исследовательской и издательской деятельностью. Его юристы консультируют граждан и представляют их интересы в Конституционном суде РФ, Европейском суде по правам человека и правозащитных механизмах ООН.

На сайте также указывается, что в попечительский совет организации входят заслуженный юрист России Татьяна Мещерякова, адвокат Константин Добрынин, профессор права Нью-Йоркского университета, научный директор Центра права и безопасности Нью-Йоркского университета, действительный член Академии наук и искусств США Стивен Холмс, профессор политологии, права и криминологии в университете Торонто Питер Г. Соломон-мл., вице-президент Европейского суда по правам человека в отставке Ангелика Нуссбергер.

Председателем попечительского совета указан первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы, вице-президент Международного и Федерального союзов адвокатов, адвокат Генри Резник.

Минюст РФ

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