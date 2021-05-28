Российская "Википедия" заявила о рисках получить статус иноагента в РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Википедия" может быть объявлена иноагентом и подпасть под санкции в случае открытия филиала в РФ, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа РУ" (управляет российской версией "Википедии") Станислав Козловский.

"Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она становится иностранным агентом, на нее накладываются все эти санкции против иностранных агентов", - сказал Козловский в ходе обсуждения законопроекта об обязательном открытии в России представительств крупных зарубежных IT-компаний на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.

Он подчеркнул, что "Википедия" является некоммерческой организацией, ее российское отделение существует на пожертвования пользователей, а статьи составляются посетителями ресурса, которые и являются владельцами размещенного контента.

Соавтор обсуждаемой инициативы, глава комитета Александр Хинштейн напомнил, что иноагентом может быть признана лишь некоммерческая организация, ведущая политическую деятельность.

"То, что я сейчас с вами разговариваю, по вашему закону - политическая деятельность", - отметил Козловский. Хинштейн не согласился с этим утверждением.

В свою очередь вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов отметил, что у "Википедии" в случае подпадания под действие законопроекта могут возникнуть финансовые проблемы, связанные с необходимостью содержания отделения.

"Они действительно существуют на то, что им пожертвуют - им жертвуют либо время, либо деньги. Действительно, здесь из всех это действительно исключение", - сказал Шайхутдинов.

Хинштейн предложил продумать, как ко второму чтению законопроекта "минимизировать сложности" для энциклопедии.

"Но какой-то механизм обратной связи с Википедией все равно должен быть, сегодня же его нет. (...) К сожалению, сегодня и "Википедия", как и остальные ресурсы, тоже стала полем определенных баталий. Мы видим, что вносятся изменения в биографические статьи, они используются в политических целях - не ресурс сам, конечно, просто его возможность сегодня дает такие полномочия", - добавил депутат.

Закон о "приземлении"

Ранее Хинштейн сообщил, что под действие законопроекта (так называемый закон о приземлении) могут подпасть не только поисковики (Google, Bing), соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch) и мессенджеры с почтовыми сетями (от Telegram до Gmail) но и провайдеры хостингов (в том числе Amazon), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress, Iherb и Ikea), а также "Википедия". При этом, по словам депутата, законопроект должен быть окончательно принят уже до конца текущей сессии.

Документом (1176731-7) предлагается обязать иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создавать в России полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации.

Собственный филиал, отделение или юридическое лицо в России должны будут открыть все зарубежные владельцы сайтов, информационных систем и программ, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают денежные средства от российских граждан и юрлиц, следует из текста законопроекта.

Также инициатива предполагает ряд "мер понуждения" за неисполнение компаниями новых норм: маркировка их сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян. Среди более жестких мер - включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России.

Эти же меры предлагается применять за нарушение ряда старых требований, для которых в настоящий момент установлены лишь штрафы и возможность блокировки: за цензуру в интернете, неудаление противоправного контента и несоблюдение нормы о локализации персональных данных россиян в РФ.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 мая группой членов комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во главе с Хинштейном, а также сенатором Алексеем Пушковым.