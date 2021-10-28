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Минобороны РФ развернет в Подмосковье ковид-госпиталь

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российские военные развернут в Московской области коронавирусный госпиталь, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"По обращению главы Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье будет развернут специализированный госпиталь, для которого уже выделены врачебно-сестринские бригады, подготовленные для оказания помощи в лечении больным коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Ранее коронавирусный госпиталь работал на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот". Госпиталь почти на 1,5 тыс. пациентов открывали в четырех главных павильонах (А, B, C, D) КВЦ "Патриот", в которых ежегодно проходит военно-технический форум "Армия". В том госпитале работали военные медики и врачи из Одинцово.

По данным оперативного штаба на утро четверга, в России за сутки два новых антирекорда за пандемию: более 40 тыс. человек заразись COVID-19, скончались 1 159.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Минобороны РФ Подмосковье Коронавирус Андрей Воробьев

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