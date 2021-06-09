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Число вакцинированных от COVID в российской армии приблизилось к 100%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Почти 93% российских военнослужащих и членов их семей привиты от коронавируса, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы завершили вакцинацию практически на 93%, включая не только военнослужащих, но и их родственников", - сказал в среду Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны РФ.

В ноябре 2017 года президент России своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 902 758 человек. 1 013 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

Шойгу заявил, что вакцинированы от COVID-19 военнослужащие всей ядерной триады, а также все подразделения спецназначения.

Вакцинация помогла не допустить критических показателей по заболеваемости и по летальности в армии и на флоте, сказал министр.

5 марта Шойгу заявил, что самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом и смертности от него в России - в Вооруженных силах.

11 мая глава Минобороны заявил, что в ВС РФ привиты от COVID-19 более 800 тыс. человек, план по вакцинации выполнен.

В Вооруженных силах РФ применяют вакцину "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), которая разработана научным центром имени Н.Гамалеи Минздрава РФ. Российские военные принимали участие в испытаниях этой вакцины.

Хроника коронавируса. Июнь.

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