Глава Роскомнадзора обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров возложил на Google и Facebook вину за нарушение законодательства РФ в период выборов в единый день голосования, назвав их действия агрессивными.

"Более того, год назад, когда аналогичный был единый день голосования, мы с компаниями встречались, обсуждали и детали им разъясняли, действия и норму российского законодательства. Поэтому нельзя сказать, что компании не знали, что они делают", - сказал Жаров во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр 2019".

По словам чиновника, позиция Google и Facebook, которые заявляют, что просто предоставляют платформы, на которых другие люди размещали политическую рекламу, - "это такое лукавство, потому что инструменты-то их". "И инструменты, безусловно, регулируются компаниями, они могут их предоставлять для определенного типа рекламы, и нет", - отметил чиновник.

Поэтому можно считать доказанным фактом то, что упомянутые компании вмешивались в российские выборы, полагает Жаров. Вместе с тем он добавил, что спешить с реакцией на такие действия не стоит. "Тут надо ситуацию со всех сторон взвесить, а потом принять правильное решение, которое, безусловно, должно быть коллегиальным", - сказал глава Роскомнадзора.

Он напомнил, что этот вопрос рассматривается комиссиями Совета Федерации и Госдумы. "Это в их компетенции, я слышал, что коллеги готовят предложения по изменению законодательства, потому что в настоящий момент у нас механизмов и инструментов воздействия, конкретно у Роскомнадзора, нет", - пояснил Жаров.

Роскомнадзор в единый день голосования 8 сентября сообщил, что установил факты распространения политической рекламы на ресурсах Google и Facebook. "Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми", - заявили в пресс-службе ведомства.

Член Общественной палаты Александр Малькевич ранее сообщил, что попробовал найти в Google информацию о выборах в Мосгордуму. По его словам, при вводе в строке поиска Google запроса "Выборы в Мосгордуму" первой ссылкой в выдаче оказался ресурс "Умного голосования" оппозиционера Алексея Навального. Он предположил, что это может свидетельствовать об иностранном вмешательстве в дела РФ, так как данная компания была предупреждена Роскомнадзором о недопустимости политической рекламы в день голосования.