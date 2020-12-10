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Крым откажется от введения курортного сбора в 2021 году

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Введение курортного сбора в Крыму в следующем году не планируется, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко журналистам в четверг.

"Мораторий (на введение сбора - ИФ) будет продлен. Наша позиция была в том, что достаточно серьезная нагрузка на этот сектор экономики, и нам нужны стимулы, а не дополнительные какие-то моменты", - сказал Волченко в ходе форума "Открытый Крым".

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк уточнил, что в парламент от главы республики уже поступил законопроект о продлении моратория до 1 мая 2022 года. Депутаты планируют принять его до конца года.

Курортный сбор

Президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах страны: Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Изначально планировалось, что курортный сбор будет введен в Крыму с 1 мая 2019 года. В эксперименте должны были участвовать четыре муниципалитета - Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. Сбор был утвержден в размере 10 рублей в сутки.

Однако весной прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым не готов к введению курортного сбора. После этого парламент республики внес соответствующие изменения в региональный закон - начало взимания сбора было перенесено на 1 мая 2021 года.

Ежегодный форум "Открытый Крым" - главное профессиональное событие туристической отрасли Крыма, которое проводится при поддержке Ростуризма. В этом году форум проходит в смешанном формате - онлайн и офлайн, участниками стали представители из 60 регионов России.

Крым Вадим Волченко Алексей Черняк

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