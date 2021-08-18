Ставрополье попросило Путина сделать курортный сбор постоянным

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ставропольский край, который с 2018 года ввел курортный сбор в рамках эксперимента, рассчитывает на его закрепление на постоянной основе после 2022 года, сообщил на пресс-конференции в Москве губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, он уже попросил президента Владимира Путина продолжить эксперимент по взиманию курортного сбора и утвердить его на постоянной основе.

"У нас сейчас идут дебаты с правительством о том, по итогам какого года это делать, но поддержку в этом отношении и в правительстве, и у президента мы имеем", - сказал Владимиров.

Для примера, он сказал, что раньше на благоустройство Кавказских Минеральных Вод направляли порядка 43 млн рублей, как в 2015 году, а с началом эксперимента денег на благоустройство стало гораздо больше.

"За все это время, на сегодняшнюю дату, курортный сбор принес 784 млн рублей, за счет этого сделано 48 объектов, 20% от курортного сбора направляем на содержание новых благоустроенных объектов. Однозначно положительно оцениваем этот эксперимент. Люди, которые приезжают к нам, положительно оценивают изменения. Этот эксперимент все-таки нужно разворачивать на постоянной основе", - добавил губернатор.

Одновременно он пообещал расширить льготирование курортного сбора, особенно для жителей региона.

В 2017 году был принят закон, в соответствии с которым в качестве эксперимента курортный сбор может взиматься в 2018-2022 годах с туристов в Краснодарском крае, на Ставрополье и Алтае. Собираемые средства должны направляться на развитие курортов.

В Крыму эксперимент отложили, в 2022 году сбор хотят ввести в Калининградской области.

В Ставрополье сбор составляет 50 рублей в сутки, не считая дня заезда.

В 2020 году Ставрополье посетили более 570 тысяч человек. В 2019 году регион посетили 1,6 млн человек, что на 12,7% больше показателя 2018 года.