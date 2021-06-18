Салливан сообщил, что Байден предупредил Путина о возможностях США в борьбе с кибератаками

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США обладают значительными кибернетическими возможностями, которые могут использовать в ответ на атаки киберпреступников, сообщил помощник президента США по нацбезопаности Джейк Салливан.

"Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но президент Байден разъяснил президенту Путину наши возможности и его полную готовность использовать их в случае необходимости в зависимости от того, как будут развиваться события", - заявил Салливан в эфире телеканала CNN.

Ранее сообщалось, что американский лидер передал президенту России список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. По словам Салливана, Байден при этом указал: непозволительны будут как "связанные с государством кибератаки", так и криминальная активность в киберпространстве, исходящая с территории РФ.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что в переданный Байденом Владимиру Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам, вошли, в частности, оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты.

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня.