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В РФ нет заболевших модификацией индийского штамма "дельта плюс"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России нет заболевших индийским штаммом коронавируса "дельта плюс", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В России на сегодняшний день нет заболевших штаммом "дельта плюс", - сказала Попова, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что особенностью штамма коронавируса "дельта плюс" является то, что у вакцинированных или переболевших снижается к нему уровень антител.

Ранее мэр Москвы сообщал, что большинство заболевших COVID-19 в Москве в настоящее время переносят индийский штамм, он привел к росту смертности и числа тяжелых заболеваний.

В июне стало известно, что в индийском штате Махараштра обнаружили новый штамм коронавируса, который получил название "дельта плюс".

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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