Собянин отметил, что индийский штамм требует вдвое более сильного иммунитета

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Большинство заболевших COVID-19 в Москве в настоящее время переносят индийский штамм, он привел к росту смертности и числа тяжелых заболеваний, заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду.

По словам мэра, этот штамм является более агрессивным и требует от граждан в два раза большего уровня иммунитета.

"Это (распространение индийского штамма - ИФ) объясняет многие вещи, связанные с огромным количеством молодых людей, которые болеют, большого количества – где-то на 20-30%% людей, которые болеют очень тяжело, находятся в реанимации, увеличением смертности", - сказал Собянин на совещании у президента.

Собянин отметил, что в настоящее время около 90% всех заболевших в Москве болеет новой мутацией коронавируса – индийским штаммом.

По словам мэра города, такие особенности индийского штамма привели к тому, что расчетный коллективный иммунитет, который ранее считали достаточным, таковым не оказался.

"Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией многие снова оказались беззащитны", - отметил Собянин.

За последние 24 часа в Москве выявили 6 534 случая COVID-19. Умерли 88 пациентов – это максимум за все время пандемии.

Ресурсы для вакцинации

Собянин отметил, что в столице есть необходимые мощности для того, чтобы нарастить темпы вакцинации от коронавируса до пары миллионов человек в месяц.

"В последние дни мы регистрируем очень большие темпы вакцинации. (...) Мы можем, действительно, нарастить такие темпы, что (сможем сделать) привитыми пару млн человек в месяц", - сказал Собянин на совещании президента РФ с членами правительства в среду.

Он добавил, что, сохраняя такие темпы, возможно проведение массовой вакцинации в городе. Также, по словам мэра, за вчерашние сутки на прививку записалось 60 тыс. человек, что в 10 раз больше, чем "пару недель тому назад".

Собянин также напомнил о введенных ограничениях в московских ресторанах и кафе для граждан, не прошедших вакцинацию, назвав эти меры жесткими и непопулярными, но необходимыми в той ситуации, в которой находится город.

"На мой взгляд, это лучше, чем взять и закрыть работу целой отрасли", - подчеркнул мэр.

Он также отметил, что по мере роста числа вакцинированных граждан оборот торговли в столице также будет увеличиваться.