Ростуризм попросил власти Кубани принимать туристов с ПЦР-тестом все лето

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева рассмотреть возможность заселения в отели с 1 августа туристов с ПЦР-тестом.

Губернатор Кондратьев накануне заявил, в отели региона с 1 августа будут заселять только вакцинированных туристов.

"Мы видим, что ситуация сложная, развивается в регионах неравномерно и требует разного уровня ограничений для сдерживания роста заболеваемости. Мы безусловно выступаем за соблюдение всех необходимых мер безопасности и понимаем, что этот летний туристический сезон проходит с учетом продолжающейся пандемии", - сказала Догузова журналистам в пятницу.

По ее словам, ключевая задача Ростуризма - дать туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу - продолжать работать.

"Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась, и ограничения постепенно были сняты. При этом, ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов, в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне", - заявила глава Ростуризма.

Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил в четверг, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о прививке, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Туроператоры заявили, что новые требования властей Кубани сорвут туристический сезон. Регион недосчитается 20% туристов в июле и 80% в августе, который считается наиболее популярным месяцем для поездок. Общие потери турпотока за сезон достигнут 35%. Как напомнили в Ассоциации туроператоров, сейчас в России привито около 12% населения. И так как между первой и второй прививкой должен пройти 21 день, в августе смогут заехать только те, кто успел привиться первым компонентом до 7-8 июля. В туркомпаниях сообщили, что туристы начали массово звонить и интересоваться возможностью аннуляций туров.