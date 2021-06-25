Песков заявил, что РФ продолжит защищать законные интересы Сапеги

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Перевод россиянки Софии Сапеги под домашний арест - это де-юре решение правоохранительных и судебных органов Белоруссии, Москва продолжит защищать ее права, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, является ли освобождение Сапеги из-под стражи результатом договоренностей между Москвой и Минском, Песков сказал: "Де-юре это решение, которое приняли судебные и следственные органы Белоруссии".

"Что касается защиты законных интересов российской гражданки, то они защищались и будут защищаться нашими дипломатами, а также по другим каналам", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать освобождение Сапеги результатом встречи президентом РФ и Белоруссии в Сочи, Песков сказал: "Мне нечего добавить к тому, что я сказал".

Ранее в пресс-службе посольства РФ в Минске подтвердили, что Сапеге изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. В настоящее время решается вопрос о возможности скорейшего посещения россиянки консульскими сотрудниками.

Самолет Ryanair, в котором белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич с ноября был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, признаны белорусскими властями экстремистскими.

После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. В частности, Сапега на записи признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.