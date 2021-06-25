В МИД заявили, что обмена списками заключенных между РФ и США не было

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия и США не обменивались списками заключенных, которых можно было бы вернуть для отбывания наказания на родину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никакого обмена списками не осуществлялось", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что вопрос обмена осужденными обсуждался на высшем уровне, а также в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, однако "никакого прогресса, который можно бы обозначить как начало или подступ к решению, нет, мы не сдвинулись в практическом смысле дальше".

"Если американцам нужно, пусть они обращаются. Мы им в очередной раз объясним, что есть конвенция Совета Европы 1983 года, которой можно бы воспользоваться. До сих пор никакого отклика не было, они не обращаются, значит, у них нет интереса к этому. Нет так нет, значит, вопрос не имеет дальнейшего движения", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Искусственно мы нагнетать его не будем, не считаем его приоритетным для нашей повестки дня, хотя мы сделаем все для того, чтобы найти возможность как, с одной стороны, облегчить участь содержащихся в заключении в США российских граждан, и с другой, скорее обеспечить их возвращение назад", - добавил Рябков.

16 июня президент РФ Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Москва и Вашингтон могут найти компромиссы по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев в двух странах и возращения их на родину.