Москалькова направит Лаврову список осужденных в США россиян

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направит главе МИД РФ Сергею Лаврову список осужденных в США россиян для их возможного обмена.

"Сегодня было заявлено о возможности обмена. Мы намерены написать письмо Сергею Викторовичу Лаврову - список тех граждан, по которым мы постоянно работаем в последние годы по их положению в США, это (Константин - ИФ) Ярошенко, (Виктор - ИФ) Бут, целый ряд других людей", - сказала Москалькова журналистам в пятницу.

Как ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, Москва и Вашингтон могут найти компромиссы по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев в двух странах и возращения их на родину.

"Мы говорили об этом, президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определенные компромиссы. Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении", - сказал Путин на пресс-конференции 16 июня, отвечая на вопрос, удалось ли в ходе саммита в Женеве договориться с американской стороной о возращении на родину некоторых россиян, которые отбывают наказание в тюрьмах США.

Федеральная служба исполнения наказаний России передала в МИД РФ список из 17 американских граждан, которые находятся сейчас в российских колониях или СИЗО. "Эти списки (американцев - ИФ) ФСИН передала в МИД. Всего в них семнадцать человек, граждан США. Девять из них содержатся в колониях, восемь в СИЗО", - сообщила "Интерфаксу" член Общественного совета при службе Ева Меркачева. Она не исключила, что передача списка связана с возможным обменом заключенными между странами.