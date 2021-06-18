Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:12Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

Москалькова направит Лаврову список осужденных в США россиян

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направит главе МИД РФ Сергею Лаврову список осужденных в США россиян для их возможного обмена.

"Сегодня было заявлено о возможности обмена. Мы намерены написать письмо Сергею Викторовичу Лаврову - список тех граждан, по которым мы постоянно работаем в последние годы по их положению в США, это (Константин - ИФ) Ярошенко, (Виктор - ИФ) Бут, целый ряд других людей", - сказала Москалькова журналистам в пятницу.

Как ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, Москва и Вашингтон могут найти компромиссы по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев в двух странах и возращения их на родину.

"Мы говорили об этом, президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определенные компромиссы. Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении", - сказал Путин на пресс-конференции 16 июня, отвечая на вопрос, удалось ли в ходе саммита в Женеве договориться с американской стороной о возращении на родину некоторых россиян, которые отбывают наказание в тюрьмах США.

Федеральная служба исполнения наказаний России передала в МИД РФ список из 17 американских граждан, которые находятся сейчас в российских колониях или СИЗО. "Эти списки (американцев - ИФ) ФСИН передала в МИД. Всего в них семнадцать человек, граждан США. Девять из них содержатся в колониях, восемь в СИЗО", - сообщила "Интерфаксу" член Общественного совета при службе Ева Меркачева. Она не исключила, что передача списка связана с возможным обменом заключенными между странами.

Татьяна Москалькова Сергей Лавров МИД РФ США Владимир Путин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Губернатор Подмосковья сделал третью прививку от COVID-19

Один человек погиб в затопленной Ялте

Один человек погиб в затопленной Ялте

Автобус насмерть сбил пенсионерку на остановке в Уфе

В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 партий

В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 партий
Пандемия коронавируса

Работодателей Ленобласти обязали к осени вакцинировать 80% сотрудников

Обязательная вакцинация групп риска введена в Туле

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней

Бывший зампред ЦБ РФ Корищенко задержан в Москве

Глава Крыма попросит Путина о помощи в ликвидации последствий потопа

Глава Крыма попросит Путина о помощи в ликвидации последствий потопа

В Ялте после ливня и селей отключили воду

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');