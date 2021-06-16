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Путин допустил достижение компромиссов с США по теме осужденных граждан

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон могут найти компромиссы по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев в двух странах и возращения их на родину, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы говорили об этом, президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определенные компромиссы. Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении", - сказал Путин на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос, удалось ли в ходе саммита договорится с американской стороной о возращении на родину некоторых россиян, которые отбывают наказание в тюрьмах США.

Ранее в среду стало известно, что ФСИН России передала в МИД РФ список из 17 американских граждан, которые находятся сейчас в российских колониях или СИЗО. Об этом сообщила "Интерфаксу" член Общественного совета при службе Ева Меркачева, не исключив, что передача списка связана с возможным обменом заключенными между странами. По ее словам, у некоторых из списка - двойное гражданство.

Президент Путин заявлял, что готов обсудить с американским коллегой возможность обмена заключенными, содержащимися на территории двух стран, но высказался при этом за то, чтобы поговорить о заключении соответствующего соглашения между двумя странами.

Владимир Путин

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