Посол США назвал приоритетной тему освобождения заключенных в РФ американцев

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон ведет активную работу по вопросу освобождения отбывающих наказание в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида, а также по делу находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви, заявил в воскресенье посол США в Москве Джон Салливан.

"Она была включена обоими президентами в перечень вопросов для обсуждения нашими странами, и мы активно работаем в этом направлении, поскольку эта тема является важным приоритетом для президента Байдена и Соединенных Штатов Америки", - приводит слова Салливана телеканал "Дождь".

Дипломат сообщил, что США в ближайшее время продолжат обсуждение этого вопроса с российской стороной, отметив, что "будет лучше, если они пройдут не на виду, не превратятся в подробные публичные обсуждения".

Ранее на этой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США не обменивались списками заключенных, которых можно было бы вернуть для отбывания наказания на родину.

Он отметил, что вопрос обмена осужденными обсуждался на высшем уровне, а также в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, однако "никакого прогресса, который можно бы обозначить как начало или подступ к решению, нет, мы не сдвинулись в практическом смысле дальше".

"Если американцам нужно, пусть они обращаются. Мы им в очередной раз объясним, что есть конвенция Совета Европы 1983 года, которой можно бы воспользоваться. До сих пор никакого отклика не было, они не обращаются, значит, у них нет интереса к этому. Нет так нет, значит, вопрос не имеет дальнейшего движения", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Искусственно мы нагнетать его не будем, не считаем его приоритетным для нашей повестки дня, хотя мы сделаем все для того, чтобы найти возможность как, с одной стороны, облегчить участь содержащихся в заключении в США российских граждан, и с другой - скорее обеспечить их возвращение назад", - добавил Рябков.