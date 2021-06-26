Петербуржцы выстроились в очереди на вакцинацию в торговых центрах

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Жители Петербурга сообщают в соцсетях об очередях на вакцинацию от коронавируса в торговых центрах.

Так, в интернете опубликованы фотографии из ТРК "Европолис", "Охта Молл", "Ока" (Колпино), "Мега Дыбенко" (Кудрово), на которых запечатлены десятки человек, ожидающих возможность сделать прививку. Согласно комментариям, очереди у пунктов вакцинации наблюдаются с начала работы торговых центров.

В Смольном отмечают нарастание темпов вакцинации.

Как сообщает в субботу пресс-служба администрации губернатора Петербурга, в город поступило 105 тыс. комплектов доз вакцины "Спутник V". В настоящий момент в Петербурге создан запас вакцины в количестве 222 тыс. комплектов доз.

В то же время, по данным межведомственного совета по борьбе с коронавирусом, по состоянию на пятницу в городе почти не осталось вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи.

По данным Смольного на утро субботы, с начала массовой вакцинации в городе привиты свыше 834 тыс. человек, из них более 687 тыс. завершили цикл.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что в Петербурге за последние сутки выявили 1 247 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли от COVID-19 за это время 107 человек.