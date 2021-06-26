В Петербурге выявили максимальное число смертей от COVID-19 за сутки

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Наибольшее число умерших от коронавируса за сутки по России зафиксировано в Санкт-Петербурге - 107, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Отмечается, что это максимальное значение для города и для всех регионов страны за все время пандемии.

По данным штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 1 247 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с 21 января составил 21 665 случаев, умерли 619 человек (это максимальное значение с начала года). За минувшие сутки после перенесенной болезни в стране выздоровели 14 347 человек.