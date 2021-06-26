Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 26.06В России 5 430 753+21 665В мире 180 410 080+410 692

В Петербурге выявили максимальное число смертей от COVID-19 за сутки

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Наибольшее число умерших от коронавируса за сутки по России зафиксировано в Санкт-Петербурге - 107, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Отмечается, что это максимальное значение для города и для всех регионов страны за все время пандемии.

По данным штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 1 247 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с 21 января составил 21 665 случаев, умерли 619 человек (это максимальное значение с начала года). За минувшие сутки после перенесенной болезни в стране выздоровели 14 347 человек.

Хроника коронавируса. Июнь.

18
В Новосибирске усилены проверки масочного режима в общественном транспорте23 июня. В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан.22 июня. Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи.21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующий возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
В Новосибирске усилены проверки масочного режима в общественном транспорте
Хроника 09 января 2020 года – 26 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Коронавирус

Новости по теме

Новости

Мужчина расстрелял троих человек под Иваново

В Удмуртии приостановили вакцинацию из-за нехватки препаратов

МЧС предупредило о ливне и шквалистом ветре в Крыму в субботу

МЧС предупредило о ливне и шквалистом ветре в Крыму в субботу

Новый спутник Минобороны РФ внесен в каталог космических объектов

Новый спутник Минобороны РФ внесен в каталог космических объектов

Запущенный с Плесецка спутник успешно выведен на расчетную орбиту

Что произошло за день: пятница, 25 июня

МиГ-31К на учениях в Средиземном море были оснащены гиперзвуковыми ракетами

Евгений Киселев покинет пост главы Роснедр

Евгений Киселев покинет пост главы Роснедр

Туркомпании прогнозируют шквал отмен туров на Кубань в понедельник

Туркомпании прогнозируют шквал отмен туров на Кубань в понедельник

Правительство утвердило постановление об экспортной пошлине на металлы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');