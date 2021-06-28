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Песков заявил, что "Алые паруса" прошли с учетом рекомендаций властей Петербурга

Песков заявил, что "Алые паруса" прошли с учетом рекомендаций властей Петербурга
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге проводился в соответствии с рекомендациями санитарных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге – и они реализовались на месте", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, кто должен нести ответственность, если после такого мероприятия последует вспышка заболеваемости коронавирусом.

По словам Пескова, "вспышка коронавируса идет действительно активно и в Москве, к сожалению, и в Санкт-Петербурге".

"Большая нагрузка на систему здравоохранения. Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, как она меняется. Ответственность кого-то за продолжение вспышки – ну, здесь по истечении какого-то количества дней будет понятно, мы с вами все увидим статистику – есть ли резкий скачок или нет", - отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, никаких прямых запретов на проведение крупных мероприятий нет.

"Решения принимаются руководством города, региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей", - отметил Песков.

Журналист на это высказал мнение о том, что власти используют избирательный подход: за нарушение санитарных требований к ответственности в Петербурге были привлечены одиночные пикетчики, однако игнорируется неиспользование средств индивидуальной защиты участниками многотысячного мероприятия "Алые паруса".

"Я не могу на это ответить, все-таки нужно спрашивать эти санитарные власти", - сказал Песков.

В Петербурге в ночь на 26 июня прошел праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса". Несмотря на ограничения и рост заболеваемости коронавирусом, его посетили около 40 тыс. выпускников. Кульминационной частью мероприятия по традиции стал бриг с алыми парусами, проплывающий по Неве.

Петербург Алые паруса коронавирус

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