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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:22Заразились
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Беглов не исключил введения обязательной вакцинации в Петербурге

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что некоторые категории граждан обязаны привиться от COVID-19, об этом он сообщил в эфире телеканала "78" в четверг.

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Отвечая на вопрос о перспективах введения обязательной вакцинации населения, Беглов заявил, что "все зависит от того, как будет развиваться ситуация".

"Если ты государственный служащий, ходишь на государственную службу, к тебе могут предъявить соответствующие требования. Значит, уходи на удаленку тогда. Ты можешь заразить сотрудников", - добавил он.

Ранее губернатор Петербурга подписал постановление, согласно которому к 15 августа в городе должно быть привито 65% госслужащих и работников государственных унитарных предприятий. Кроме того, должен быть разработан порядок получения предприятиями QR-кода, который будет свидетельствовать о вакцинации 60% сотрудников.

Он также сообщил, что количество вызовов участковых врачей на дом выросло с 5-7 до 25-30 в день.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Коронавирус Александр Беглов

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