Беглов не исключил введения обязательной вакцинации в Петербурге
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что некоторые категории граждан обязаны привиться от COVID-19, об этом он сообщил в эфире телеканала "78" в четверг.
Отвечая на вопрос о перспективах введения обязательной вакцинации населения, Беглов заявил, что "все зависит от того, как будет развиваться ситуация".
"Если ты государственный служащий, ходишь на государственную службу, к тебе могут предъявить соответствующие требования. Значит, уходи на удаленку тогда. Ты можешь заразить сотрудников", - добавил он.
Ранее губернатор Петербурга подписал постановление, согласно которому к 15 августа в городе должно быть привито 65% госслужащих и работников государственных унитарных предприятий. Кроме того, должен быть разработан порядок получения предприятиями QR-кода, который будет свидетельствовать о вакцинации 60% сотрудников.
Он также сообщил, что количество вызовов участковых врачей на дом выросло с 5-7 до 25-30 в день.