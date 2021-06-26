Службы Ялты получили 21 сигнал о подтоплениях после очередного ливня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В субботу поступило 21 обращение о подтоплениях из-за ливня в Ялте, которая восстанавливается после наводнения недельной давности, сообщили журналистам в администрации города.

Сообщения поступили о подтоплениях в трех частных домах, 15 многоквартирных домах, на станции техобслуживания и в гостинице.

Представители администрации и МЧС выехали к местам происшествия. "Мы стягиваем все силы во все "узкие места", как мы их назвали. После того, как устраним все последствия, сядем и будем разбирать каждую конкретную ситуацию. Пока главное - жизнь людей, и не допустить повторных подтоплений домов", - приводятся в сообщении слова главы администрации Янины Павленко.

Она назвала основной причиной подтоплений близость домов к руслам рек. "Наша задача - защитить эти участки. И, как уже говорила, в дальнейшем при разработке градостроительной документации нужно исключить строительство жилья вплотную к руслам рек", - подчеркнула Павленко.

По данным начальника главного управления МЧС России по Крыму Аркадия Ожигина, 480 спасателей вместе с коммунальщиками продолжают откачку воды из подвальных помещений.

Ранее спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы. Ливень продолжался в Ялте примерно два часа, выпало 19 мм осадков - половина месячной нормы. Судя по видео из соцсетей, некоторые дороги города снова превратились в реки, на одной из улиц поток снес экскаватор, образовались пробки.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 55 человек получили травмы, без вести пропала женщина.