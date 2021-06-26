Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 26.06В России 5 430 753+21 665В мире 180 410 080+410 692

Службы Ялты получили 21 сигнал о подтоплениях после очередного ливня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В субботу поступило 21 обращение о подтоплениях из-за ливня в Ялте, которая восстанавливается после наводнения недельной давности, сообщили журналистам в администрации города.

Сообщения поступили о подтоплениях в трех частных домах, 15 многоквартирных домах, на станции техобслуживания и в гостинице.

Представители администрации и МЧС выехали к местам происшествия. "Мы стягиваем все силы во все "узкие места", как мы их назвали. После того, как устраним все последствия, сядем и будем разбирать каждую конкретную ситуацию. Пока главное - жизнь людей, и не допустить повторных подтоплений домов", - приводятся в сообщении слова главы администрации Янины Павленко.

Она назвала основной причиной подтоплений близость домов к руслам рек. "Наша задача - защитить эти участки. И, как уже говорила, в дальнейшем при разработке градостроительной документации нужно исключить строительство жилья вплотную к руслам рек", - подчеркнула Павленко.

По данным начальника главного управления МЧС России по Крыму Аркадия Ожигина, 480 спасателей вместе с коммунальщиками продолжают откачку воды из подвальных помещений.

Ранее спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы. Ливень продолжался в Ялте примерно два часа, выпало 19 мм осадков - половина месячной нормы. Судя по видео из соцсетей, некоторые дороги города снова превратились в реки, на одной из улиц поток снес экскаватор, образовались пробки.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 55 человек получили травмы, без вести пропала женщина.

Наводнение в Крыму

10
ЯлтаКерчьЯлтаКерчьКерчьЯлтаКерчьКерчьЯлтаКерчь
Ялта
Ялта

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 26 июня

В Брянской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

В Ялте за два часа выпало около половины месячной нормы осадков

Улицы Ялты вновь превратились в реки после ливня

Житель Прикамья попытался сжечь десять человек во время ссоры

В Ялте начался ливень

В Ялте начался ливень

Миронов, Прилепин, Семигин пойдут в Думу во главе списка "Справедливой России"

Миронов, Прилепин, Семигин пойдут в Думу во главе списка "Справедливой России"
Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник Лайт" поступила в гражданский оборот

Задержан один из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области

Устроивший стрельбу под Ивановом мужчина сбежал

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');