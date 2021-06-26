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В Ялте за два часа выпало около половины месячной нормы осадков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В субботу за несколько часов в Ялте выпало 19 мм осадков при норме для июня в 42 мм, сообщила "Интерфаксу" руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, дождь заканчивается.

Ранее спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы. Ливень с грозой продолжался в Ялте примерно два часа, власти города собрали оперативный штаб.

Судя по видео из соцсетей, некоторые дороги Ялты во время ливня снова превратились в реки, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки. Очевидцы сообщают, что реки вышли из берегов и подтопили некоторые здания. Жители возмущаются, что русла до сих пор не вычищены.

Ливень затронул также курортную Алушту. Глава администрации города Галина Огнева сообщила "Интерфаксу", что серьезных происшествий не зафиксировано, размыло несколько грунтовых дорог, ветер повалил одну электроопору.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 55 человек получили травмы, без вести пропала женщина.

Наводнение в Крыму

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