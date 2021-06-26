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Улицы Ялты вновь превратились в реки после ливня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Жители Ялты, которая восстанавливается после наводнения недельной давности, сообщают о подтоплении очередным ливнем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму в субботу.

"Поступают сообщения, проводятся проверки. Силы и средства главного управления МЧС России находятся на месте, поэтому мы готовы к ликвидации любого происшествия на территории Ялты", - сказал представитель ведомства.

Судя по видео из соцсетей, некоторые дороги Ялты снова превратились в реки - воды примерно до середины колеса легковых автомобилей, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки.

Очевидцы сообщают, что реки выходят из берегов и уже есть заново подтопленные дома. Жители возмущаются, что русла до сих пор не вычищены.

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Ранее спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы. Ливень с грозой в Ялте начался примерно в 13:00, власти города собрали оперативный штаб, чтобы предотвратить новые подтопления.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

На юге Крыма погиб мужчина, 55 человек получили травмы, без вести пропала женщина.

Наводнение в Крыму

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