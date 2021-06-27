В Хакасии работников сферы услуг и торговли обязали привиться от COVID

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач Хакасии Татьяна Романова подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных групп жителей республики, сообщает региональный Роспотребнадзор в воскресенье.

Согласно постановлению, речь идет о работниках торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Также под обязательную вакцинацию подпадают сотрудники в сферах бытовых услуг, почтовой связи, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций. Обязаны вакцинироваться сотрудники МФЦ, транспортной сферы, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики.

Кроме того, речь идет об организациях, работающих в сфере культуры и досуга, в том числе детского (включая игровые комнаты), спорта, в театрах, кинотеатрах, концертных залах и других.

До 31 июля работникам необходимо привиться первым компонентом вакцины, до 31 августа - вторым. Всего в организациях должно быть привито не менее 60% от общей численности работников.

Число заболевших в Хакасии возросло с 10 июня, когда прирост за сутки составил 18,6%, сообщается в постановлении.