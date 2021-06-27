Приостановившая вакцинацию Удмуртия получила партию "Спутника V"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Удмуртию поступила партия из 17,4 тыс. доз вакцины "Спутник V", вакцинация будет возобновлена в полном объеме с раннего утра 28 июня, сообщает пресс-служба Минздрава республики в воскресенье.

"В данный момент она (вакцина - ИФ) в срочном порядке раздается медицинским организациям, проводящим вакцинацию от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса приостановлена в Удмуртии на выходные из-за нехватки препаратов.