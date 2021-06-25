Башкирия отложила на неделю COVID-ограничения из-за нехватки вакцины

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ограничительные меры по коронавирусной инфекции, введенные ранее в Башкирии, переносятся на неделю в связи с нехваткой вакцины, сообщил глава республики Радий Хабиров.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет. (...) В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля", - написал Хабиров в пятницу на своей странице во вконтакте.

Он сообщил, что 25 июня Башкирия ожидает получение 54,6 тыс. доз вакцины от коронавируса, 27 июня – еще 35 тыс. доз.

"Мы активно работаем с оперативным штабом правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку", - отметил глава региона.

Хабиров добавил, что перенос сроков введения ограничительных мер "даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться".

На утро 25 июня в Башкирии привито более 490 тыс. человек. По данным Хабирова, "чтобы выработать коллективный иммунитет, нам нужно провакцинировать в четыре раза больше, почти два миллиона жителей".

В минувшую пятницу глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса,

Согласно изменениям, с 22 июня посещение музеев, выставок, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях совершеннолетними жителями региона возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-2019, справки о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

С 29 июня это требование распространяется на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки на общественном транспорте и работу пригородного поезда "Орлан".

Кроме того, до 2 июля жителям Башкирии и иностранцам, находящимся на территории республики, следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе, площадей, парков, скверов, аллей.