Вакцина "Спутник Лайт" поступила в гражданский оборот

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вчера первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли с производства для гражданского оборота", - сказал он журналистам в Белгороде в субботу.

Он добавил, что до конца июня планируется выпустить в оборот около 2,5 млн доз "Спутника Лайт".

Мурашко отметил, что данный препарат планируют применять для вакцинации "переболевших, ранее вакцинированных, для определенной категории молодого населения". Препарат разрешен для использования только людям в возрасте до 60 лет.

Глава Минздрава России подчеркнул, что вакцинация - это фактор коллективной безопасности.