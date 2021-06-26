Вакцина "Спутник Лайт" поступила в гражданский оборот
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Вчера первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли с производства для гражданского оборота", - сказал он журналистам в Белгороде в субботу.
Он добавил, что до конца июня планируется выпустить в оборот около 2,5 млн доз "Спутника Лайт".
Мурашко отметил, что данный препарат планируют применять для вакцинации "переболевших, ранее вакцинированных, для определенной категории молодого населения". Препарат разрешен для использования только людям в возрасте до 60 лет.
Глава Минздрава России подчеркнул, что вакцинация - это фактор коллективной безопасности.
Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая. После этого она была зарегистрирована в ряде стран мира. Данная вакцина является первым уколом препарата "Спутник V". Эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.