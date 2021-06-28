Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Забайкалье

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан вводится в Забайкальском крае, соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по региону Светлана Лапа.

Обязательной вакцинация станет для работающих в сферах торговли, здравоохранения, образования, соцзащиты и соцобслуживания, общепита, транспорта, ЖКХ, культуры, досуга, спорта, клиентских подразделений финансовых организаций, многофункциональных центрах, организациях, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центрах, для государственных и муниципальных служащих.

Документ размещен на сайте управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

В постановлении отмечается, что заболеваемость коронавирусом в регионе в июне по сравнению с маем увеличилась в четыре раза - с 76,2 на 100 тыс. населения до 304,2. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах у взрослых. На долю работающих приходится до 54% всех заболевших.

По данным Роспотребнадзора, среди жителей региона в возрасте 18-35 лет прививки сделали не более 14%, в возрастной группе 36-59 лет - не более 26%.

Всего в крае было выявлено более 46 тыс. случаев коронавируса, умерли 882 человека.