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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:33Заразились
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Кремль заявил, что обязательную вакцинацию по всей РФ вводить не будут

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Принятие некоторыми региональными властями решений об обязательной вакцинации от коронавируса работников определенных отраслей экономики не означает, что обязательная вакцинация будет введена во всей стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник у Пескова спросили, не считают ли в Кремле, что рано или поздно обязательная вакцинация будет введена во всех регионах.

"Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий. Это не решение об обязательной вакцинации. Это решение об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики", - сказал Песков.

"В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия для работы в некоторых отраслях, условия обязательной вакцинации. Но это, опять же, не является обязательной вакцинацией для всех граждан", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее в понедельник стало известно, что обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Тамбовской области и Забайкальском крае.

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Дмитрий Песков Коронавирус

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