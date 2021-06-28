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Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Смоленской области

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач по Смоленской области Лариса Сидоренкова подписала постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий работников предприятий и организаций, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (...) постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в постановлении.

Согласно документу, обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти работники торговли; салонов красоты и физкультурно-оздоровительных комплексов; сотрудники музеев, выставочных залов, библиотек, а также кинотеатров и концертных залов; работники детских игровых комнат; сотрудники клиентских подразделений финансовых организаций, работники сферы общественного транспорта и такси, сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики.

Также вакцинироваться обязали работников, занимающихся развлекательными мероприятиями, организаторов лекций и тренингов.

Ранее 28 июня сообщалось, что в Смоленской области зарегистрирован 231 новый случай COVID-19, всего - более 34 тыс. случаев. В общей сложности в регионе, где проживает более 900 тыс. человек, первым компонентом вакцины привиты 112,1 тыс. жителей региона, завершили процесс вакцинации - 88,4 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Лариса Сидоренкова Роспотребнадзор Коронавирус

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