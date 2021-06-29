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Экс-директор ФБК Жданов объявлен в международный розыск

Экс-директор ФБК Жданов объявлен в международный розыск
Иван Жданов
Фото: JOHN THYS/AFP via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и иностранным агентом) Иван Жданов объявлен в международный розыск.

Адвокат Владимир Воронин сообщил во вторник, что Жданова объявили в международный розыск 18 июня.

Он отметил, что ни об объявлении в международный розыск, ни о предъявлении обвинения Жданову защита не была уведомлена.

"Материалы по Ивану переданы в Интерпол", - добавил Воронин.

Жданов пока не значится в открытой части базы лиц, разыскиваемых через Интерпол.

Ранее во вторник сообщалось, что следствие обратилось в Нагатинский суд Москвы c ходатайством о заочном аресте Жданова по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда).

В случае если суд удовлетворил это ходатайство, срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого на территорию РФ или с момента его задержания в России.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

5 ноября 2020 года в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). В ведомстве не уточнили, о неисполнении какого решения суда идет речь.

Жданов покинул Россию и в настоящее время находится в Литве. Он фигурирует в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ, в том числе по делам о мошенничестве и создании общественной организации, деятельность которой сопряжена с насилием.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ иноагентом) и "Штабов Навального".

Как заявили ранее в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

28 июля прошлого года мировой суд уже признавал экс-директора ФБК виновным по аналогичной статье за неисполнение решения суда о неудалении из интернета фильма "Он вам не Димон" и оштрафовал его на 100 тыс. рублей. В ноябре Симоновский суд признал законным этот штраф.

Иван Жданов ФБК

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