Иск о заочном аресте экс-директора ФБК Жданова поступил в суд

Ему вменяют злостное неисполнение решения суда

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Нагатинский суд Москвы поступила просьба следствия о заочном аресте бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями экстремистской организацией и иностранным агентом) Ивана Жданова.

"Поступил материал в отношении Ивана Жданова, обвиняемого по ч.2 ст.315 УК (злостное неисполнение решения суда), следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу - заочно, то есть с момента его задержания на территории РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Фидан Гасанова.

Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

11 июня стало известно, что в базе разыскиваемых лиц МВД появилась информация о том, что Жданов "разыскивается по статье УК".

28 июня адвокат Жданова Владимир Воронин рассказал, что ему позвонил следователь и проинформировал, что 29 июня Нагатинский суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте его подзащитного.

"По какому делу - мы не знаем, следователь не сказал. В отношении Жданова сейчас рассматривается 4 или 5 уголовных дел, так что по какому-то из них", - сказал тогда Воронин.

В ноябре 2020 года московское управление Федеральной службы судебных приставов сообщило, что 5 ноября в отношении Жданова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта"). По этому делу в ФБК провели обыски. Приставы не уточнили, о неисполнении какого решения суда шла речь.

Летом 2020 года Жданов был оштрафован на 100 тысяч рублей за неисполнение решения суда и отказ удалить из интернета оспоренные Алишером Усмановым фрагменты фильма "Он вам не Димон". В ноябре это решение суда вступило в силу.

Жданов покинул Россию и сейчас живет в Литве. В России он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о мошенничестве и создании общественной организации, деятельность которой сопряжена с насилием.

В марте 2021 года в Ростовской области был задержан и арестован отец Ивана Жданова Юрий, сейчас он находится под стражей в Архангельске. Ему вменяют превышение полномочий (статью 286 УК).