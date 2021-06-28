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Адвокат Жданова заявил о его готовящемся заочном аресте

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом) Ивана Жданова, ранее объявленного в розыск. Об этом "Интерфаксу" заявил адвокат Жданова Владимир Воронин.

"Следователь по телефону уведомил меня о том, что завтра в Нагатинском суде пройдет заседание по рассмотрению ходатайства о заключении Жданова под стражу заочно. По какому делу - мы не знаем, следователь не сказал. В отношении Жданова сейчас рассматривается 4 или 5 уголовных дел, так что по какому-то из них", - сказал Воронин.

В свою очередь, в пресс-службе Нагатинского суда Москвы агентству сообщили, что материала в отношении Жданова к ним пока не поступало.

Ранее в июне Жданов был объявлен в розыск. Карточка Жданова появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, в ней уточняется, что он "разыскивается по статье УК".

Жданов покинул Россию и в настоящее время находится в Литве. Он фигурирует в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ, в том числе по делам о мошенничестве и создании общественной организации, деятельность которой сопряжена с насилием.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом), Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ иноагентом) и "Штабов Навального".

Как заявили ранее в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

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