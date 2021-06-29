Торговцам закрытых ростовских рынков разрешат работать у аэропорта до января

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Администрация Ростова-на-Дону разрешила торговцам с недавно закрытых рынков Аксайского района работать на временной ярмарке на территории старого аэропорта до 31 декабря 2021 года, сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

"До 31 декабря 2021 года ярмарка будет перемещена на другие площадки, так как это временная площадка", - добавила она.

По ее словам, торговцы имеют првао перейти на те площадки, которые на сегодня строятся и оборудуются для торговли в регионе.

Ярмарка на территории старого аэропорта заработала 30 апреля 2021 года.

27 апреля в Аксайском районе прошла масштабная проверка шести рынков, расположенных на 15 гектарах на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон". Рынки оцепили более 3500 силовиков. Проверяющие выясняли, на каких основаниях работают эти рынки. Проверку провели по уголовному делу главы Аксайского района Виталия Борзенко.

28 апреля областная администрация закрыла пять рынков из шести, поскольку только у одного из них, по словам чиновников, оказались разрешительные документы на работу. Торговцам с закрытых рынков предложили перейти на временную площадку у старого аэропорта.

После этого предприниматели пожаловались властям, что им не разъяснили, на каких основаниях им запретили работать на старом месте, и не дают возможности судиться. 4 июня полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов призвал чиновников скорее решить эту проблему.