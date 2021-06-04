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Полпред Устинов потребовал ускорить решение проблемы аксайских рынков

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов поручил всем органам власти и правоохранителям Ростовской области активнее подключиться к решению проблемы закрывшихся рынков Аксайского района. Торговцы попросили сохранить им эти площадки.

"Вы должны все для себя понять, что в области происходит события, которые небезразличны ни федеральной власти, ни администрации области, ни муниципалам. Надо четко и понятно определить, что и где вы можете сделать, это надо выполнять", - сказал Устинов на совещании 4 июня.

Заместитель полпреда Леонид Беляк зачитал обращение предпринимателей к органам власти.

"27 апреля они (предприниматели с закрытых рынков - ИФ) получили уведомление, что осуществляемая ими предпринимательская деятельность на указанных торговых площадках будет приостановлена. Кроме того, в уведомлении указано, что региональными органами власти прорабатывается вопрос об организации новой торговой площадки, где предпринимателям будет предложено возобновлять торговлю. Однако уведомление было без конкретизации и подписи уполномоченного лица", - сказал он.

Торговцы просят разъяснить им, как будут обеспечены их права, поскольку у них руках остались нерасторгнутые договоры земельной аренды и соответствующие торговые места в Аксае. Они готовы сами устранить выявленные нарушения, привести рынки в соответствие с требованиями закона в разумные сроки, и просят сохранить эти площадки. При этом они жалуются, что их не допустили к судебному разбирательству в качестве третьих лиц, поэтому не могут получить от прокуроров информацию о выявленных нарушениях и исполнить требования прокуратуры и суда по их устранению.

"Просят проинформировать их официально, так как они в течение месяца не могут добиться от должностных лиц, администрации области, прокуратуры и других уполномоченных ведомств правового разъяснения оснований прекращения их торговой деятельности. Указано, что требования о прекращении предъявлены только собственникам участка, а не им", - сообщил Беляк.

По его словам, также торговцы просят разъяснить им полученные требования о необходимости каждому подписать гарантию освобождения занимаемых территорий не позднее октября 2021 года.

"Вопрос - почему власти не посчитали нужным включить в рабочую группу по разработке проектов новых рынков представителей предпринимательского сообщества? Кроме того, они просят рассмотреть возможность сохранения торгового комплекса, гарантируя исполнения всех законных предписаний и устранения нарушений действующего законодательства", - резюмировал Беляк.

Устинов поручил всем участникам совещания определиться со сроками необходимых действий.

"Вы сейчас сядьте вместе с моим заместителем, каждый пункт выпишите и определите четко и конкретно - когда. И будем вместе отслеживать этот алгоритм. И пожалуйста встретьтесь с представителями той стороны (предпринимателями), и объясните эту ситуацию", - отметил он.

Руководителю ГУ МЧС Ростовской области Владимиру Филиппову он поручил не допустить пожаров на закрытых рынках. Глав МВД, ФСБ и прокуратуры он попросил активней подключаться к решению проблем рынков.

27 апреля на рынках в Аксайском районе, на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон", появилось силовое оцепление и началась проверка. Сообщалось, что это связано с уголовным делом в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко и нескольких местных бизнесменов.

28 апреля чиновники областной администрации объявили, что из проверенных шести рынков продолжит работать только рынок "Классик", у которого оказались разрешительные документы, у остальных рынков разрешений не было. Торговцам с этих площадок город предложил временные места.

Аксайский район Виталий Борзенко Ростовская область Владимир Устинов Ростов-на-Дону МВД ФСБ

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