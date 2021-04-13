Глава Аксайского района Ростовской области арестован за мошенничество

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко. Он подозревается в мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в понедельник утром правоохранительные органы задержали главу Аксайского района Ростовской области Борзенко. По его данным, чиновник подозревается по статье 210 (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), статье 159 (мошенничество), статье 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Также фигурантами дела стали несколько ростовских предпринимателей.

Борзенко стал главой администрации Аксайского района в июне 1994 года, с тех пор регулярно переизбирался на этот пост.