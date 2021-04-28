В Ростове-на-Дону 5 крупных рынков закрыты после масштабной проверки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пять крупных торговых площадок, которые работают на территории Ростова-на-Дону, не имеют официального статуса рынков, в настоящее время они остаются закрытыми, сообщила журналистам директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

"С 27 апреля текущего года проводятся оперативные мероприятия правоохранительными и надзорными органами. Это связано с возбуждением ряда уголовных дел в отношении, в том числе организаторов этих торговых площадок. Мы увидели вчера определенное волнение со стороны предпринимателей, потому что ситуация была неоднозначной, мы ведем диалог для того, чтобы понимать перспективы", - сказала Теларова.

Она отметила, что один из рынков 29 апреля возобновит работу.

"У нас ситуация по пяти торговым площадкам. Одна из которых - рынок "Классик", который заработает после сегодняшнего дня, поскольку имеются разрешительные документы. По остальным площадкам - они не имеют статуса рынков, поэтому сейчас проводятся проверочные мероприятия", - добавила Теларова.

Как заявила журналистам замглавы администрации города по экономике Светлана Камбулова, власти Ростова-на-Дону готовы предложить 9 тыс. торговых мест для организации работы предпринимателям, которые не смогут продолжить деятельность на пяти закрытых после проверки рынках.

"Мы проанализировали ситуацию в сфере потребительского рынка и сегодня Ростов-на-Дону готов протянуть руку помощи предпринимателям, которые нуждаются и которым потребуются альтернативные места для торговли", - сообщила Камбулова.

Она пояснила, что проанализированы свободные места на территории девяти рынков и восьми земельных участков, находящихся в частной собственности, на которых возможна организация постоянно действующих ярмарок.

"Сегодня таких мест мы можем предложить предпринимателям более 9 тыс. Подробный перечень всех площадок с телефонами и именами организаторов разместим в сети интернет и направим организаторам на рынки", - сказала Камбулова.

В свою очередь Теларова пояснила журналистам, что в администрации Ростова-на-Дону и администрации Акадийского района обеспечен диалог с предпринимателями, которые работали на этих торговых площадках для того, чтобы провести разъяснительную и информационную работу.

"И этот диалог продолжится. Также организована "горячая линия", куда можно позвонить и задать вопрос о деятельности в сложившихся условиях", - отметила Теларова.

Масштабная проверка рынков в Ростовской области

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в общей сложности было проверено более 530 объектов торговли, свыше 1,7 тыс. единиц транспорта, более 1,6 тыс. граждан.

"Составлено более 100 протоколов об административной ответственности, вручено более 470 уведомлений о приостановлении деятельности", - сказал он.

Во вторник, 27 апреля, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что более 3,5 тысяч силовиков оцепили территорию четырех рынков, расположенных на площади около 15 гектаров в Аксайском районе на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон". Проверялась законность функционирования торговых площадок. Правоохранительным органам поступила информация о незаконных мигрантах, организации проституции, торговле наркотиками и оружием на этих рынках.

Источник также подтвердил, что проверочные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко и нескольких местных бизнесменов.

"По предварительной информации, все эти рынки принадлежали бизнесмену Кариму Бабаеву, который проходит по делу Борзенко. Он - единственный, кого не удалось пока задержать", - уточнил он.

12 апреля правоохранительные органы задержали главу Аксайского района Ростовской области Борзенко. Позже он был арестован до 11 июня. Он подозревается по ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ст. 159 (мошенничество), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Фигурантами дела стали и несколько ростовских предпринимателей.

Также сообщалось, что были арестован сын местного предпринимателя Вадим Бабаев и директор Аксайского рынка Иван Ситько. Оба они проходят по тому же уголовному делу, что и Борзенко.

Борзенко возглавил администрацию Аксайского района в июне 1994 года, с тех пор регулярно переизбирался на этот пост.