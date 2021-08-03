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Продавцам с закрытых ростовских рынков построят и предложат новые площадки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Торговцы с пяти крупных рынков Аксайского района Ростовской области, закрытых после проверки в конце апреля, сами выберут новые площадки для своих торговых точек, сообщило управление информационной политики правительства области.

"Принято решение, что предприниматели выберут для себя наиболее интересные и подходящие площадки и с каждой группой и инвесторами будут подробно обсуждаться условия сотрудничества и сроки переезда", - говорится в пресс-релизе.

Для этого сейчас строят пять объектов на территории Аксайского района и Батайска. Три из них входят в перечень "100 губернаторских проектов": "АГРО МОЛЛ" ООО "Вертикаль", ООО "Управление недвижимостью" в Аксайском районе и АО "ГСК "Дон" в Батайске. Также были рассмотрены предложение еще двух инвесторов в Аксайском районе - ООО "Меркурий" и строительная площадка ООО "Гарант". В пресс-службе отметили, что почти везде строительство идет ускоренными темпами, чтобы новые торговые места и склады были готовы к 1 декабря.

Первый вице-губернатор Виктор Гончаров через пресс-службу заявил, что поставлена задача как можно быстрее создать новые рабочие места, чтобы торговцы с закрытых рынков могли переехать, работать на законных основаниях и сохранить свой бизнес.

27 апреля при мощной силовой поддержке началась проверка рынков, расположенных в Аксайском районе на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон", на общей площади около 15 га. Сообщалось, что проверку провели в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко и нескольких предпринимателей.

На следующий день чиновники областной администрации объявили, что из проверенных шести рынков продолжит работать только рынок "Классик", у которого оказались разрешительные документы. Остальные пять - "Атлант-сити", "Атлант-юг", "Алмаз", "Строительный" и "Овощной" - были закрыты. Торговцам с закрытых рынков предложили более 9 000 альтернативных торговых мест, в частности, для них обустроили временную площадку на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону.

Торговцы просили сохранить старые площадки, говоря, что у них на руках остались нерасторгнутые договоры земельной аренды и соответствующие торговые места в Аксае. Они выражали готовность устранить выявленные нарушения, если им объяснят, в чем эти нарушения заключаются, и привести закрытые рынки в соответствие с требованиями закона.

Аксайский район Виталий Борзенко Ростовская область Виктор Гончаров Ростов-на-Дону

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