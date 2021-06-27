Грузовой корабль "Прогресс МС-17" доставили на Байконур

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - На космодроме Байконур проходят заключительные предпусковые операции с ракетой-носителем "Союз-2.1а" и транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17", сообщает в воскресенье сайт госкорпорации "Роскосмос".

"В соответствии с решением Государственной комиссии 27 июня 2021 года ракету космического назначения вывезли на стартовый комплекс площадки № 31", - говорится в сообщении.

Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса традиционно началась в 05:30 мск.

Новый "космический грузовик", запуск которого запланирован на 30 июня, доставит на борт Международной космической станции 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник", 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.