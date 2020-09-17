Самолет "Аэрофлота" получил повреждения, столкнувшись с птицами в Белгороде

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с повреждением самолета при заходе на посадку в аэропорту Белгорода, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне в 23:20.

При заходе на посадку в белгородском аэропорту самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Москвы, столкнулся со стаей птиц.

В результате происшествия пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов, говорится в сообщении. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.