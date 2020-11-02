Самолет в Сочи прервал взлет из-за попавшей в турбину птицы

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Птица попала в турбину самолета Airbus A321 в аэропорту Сочи во время взлета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Инцидент произошел днем в понедельник. При разгоне самолета перед взлетом в турбину попала птица. В настоящее время самолет осматривают техники, вылет воздушного судна отложен.

По словам собеседника агентства, самолет должен был вылететь в Новосибирск. На борту находилось 165 пассажиров и шесть членов экипажа.