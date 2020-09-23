Самолет вице-президента США вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Самолет вице-президента США Майка Пенса вернулся в аэропорт Манчестера (штат Нью-Гэмпшир) после столкновения с птицей, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам чиновника, самолет вернулся в аэропорт Манчестера из-за мер предосторожности. Ожидается, что в Вашингтон вице-президента и сопровождающих его людей доставит грузовой самолет.

Пенс во вторник участвовал в Нью-Гэмпшире в мероприятии в поддержку предвыборной кампании президента Дональда Трампа.