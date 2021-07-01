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Тайский остров Пхукет открыли для вакцинированных иностранных туристов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Тайские власти с четверга открыли для иностранных туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19, популярный курортный остров Пхукет.

Теперь прибывшим на остров вакцинированным иностранцам нет необходимости проходить карантин, по территории всего острова они могут передвигаться свободно, сообщают местные СМИ. Если же иностранные граждане захотят посетить другие районы Таиланда, им придется в течение двух недель пройти три теста на коронавирус, которые должны быть отрицательными.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча прилетел на Пхукет, чтобы проследить за возобновлением работы, а 249 туристов должны прибыть в четверг рейсами из Израиля, Абу-Даби и Катара.

Правительство ожидает, что около 100 тыс. иностранных туристов посетят Пхукет в третьем квартале этого года, предполагаемый доход составит $278 млн.

В прошлом году, по оценкам властей, из-за пандемии коронавируса Таиланд потерял около $50 млрд, так как число иностранных туристов сократилось на 83% - до 6,7 млн с рекордных 39,9 млн в 2019 году.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Таиланд Пхукет Коронавирус

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