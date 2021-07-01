Эксперт отметил падение спроса на отдых в Крыму в 10 раз после ливней

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спрос на отдых в Крыму быстро меняется в зависимости от информационной повестки, после ливней он упал в 10 раз, сообщил директор по маркетингу сервиса бронирования отдыха Level.Travel Евгений Гинзбург.

"После 14 июня, после первых сообщений в соцсетях о погодной ситуации в регионе, у нас резко произошло падение. С 17 июня за три дня спрос на Крым упал в 11 раз, на следующей неделе продажи постепенно вышли на прежний уровень. Новая волна падения началась 23 июня, после новостей о погодной ситуации в Ялте. С тех пор спрос на туры в Крым снизился где-то в десять раз и на этом уровне до сих пор пока остается", - сказал Гинзбург на пресс-конференции в Москве по видеосвязи в четверг.

В целом, по его словам, в этом году из-за "плотной информационной обстановки" горизонт планирования у туристов "очень короткий" - они "ждут до последнего".

По данным сервиса, Крым с точки зрения отдыха от туроператоров занимает второе место по популярности среди регионов России, на него приходится 25% продаж. Средний чек этим летом составляет 58 тыс. рублей.

Комментируя открытие турецких курортов, Гинзбург отметил, что поступают единичные заявки на отмену броней в Крыму. "Переоценено в прессе это явление", - считает эксперт.

Наводнение в Крыму

В Крыму с начала лета шли дожди, с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило около 600 домов в 41 населенном пункте, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина. Власти предварительно оценили прямой ущерб от наводнения в 12,5 млрд рублей.

Купаться в море возле Ялты пока запрещено, 86 пляжей будут открывать поэтапно.