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Сильные ливни вновь прогнозируют в Крыму

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на выходные и ближайший понедельник, возможны сильные ливни и шквальный ветер, сообщает входящее в состав регионального правительства МЧС республики.

"По информации "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в информации ведомства.

Спасатели просят туристов и жителей полуострова отложить выход в море и горы, не парковать автомобили под деревьями и держаться на улице подальше от ветхих строений.

Как сообщалось, режим ЧС действует в Крыму с 17 июня из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Предварительно, прямой ущерб составляет 12,5 млрд рублей.

Наводнение в Крыму

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