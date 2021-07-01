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Врачей освободили от ответственности за "закатившиеся ампулы" наркотиков

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, которые освобождают медиков от ответственности за непредумышленное нарушение правил оборота наркотических и психотропных средств.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Он дополняет статью 228.2 УК ("Нарушение правил оборота наркотических или психотропных веществ", максимальная санкция - до трех лет лишения свободы) примечанием о том, что под эту статью не подпадают случаи, когда нарушение совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, а утрата вещества не причиняет вреда охраняемым уголовным законом интересам.

Факт утраты наркотика в этом случае будет фиксироваться в порядке, который утвердят Минздрав и МВД.

Правительство внесло этот законопроект (№ 1121450-7) в Думу в марте по поручению президента. В июне 2019 года на "прямой линии" с Владимиром Путиным учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер пожаловалась, что врачи боятся давать пациентам сильное обезболивающие из-за риска попасть под уголовное преследование из-за ампулы, которая случайно закатится под сейф. Она добавила, что, наркотические анальгетики необходимы для облегчения страданий тяжелобольных пациентов, и подчеркнула, что это острая проблема для страны.

Владимир Путин Анна Федермессер МВД Минздрав

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