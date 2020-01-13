Путин поручил освободить от преследования врачей за потерю наркотиков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил изменить законодательство так, чтобы сотрудникам медицинских учреждений не грозила уголовная ответственность за случайную утерю наркосодержащих или психотропных препаратов. Об этом говорится в перечне поручений, сформулированных после мероприятий в Светологорске в октябре 2019 года.

Врачей предлагается освободить от преследования в случаях, когда они теряют лекарства не ради их выведения в нелегальный оборот и если потерю препарата зафиксировала комиссия.

Доклад о выполнении поручения президент ожидает к 15 апреля 2020 года.

В ходе прямой линии летом 2019 года руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи городского департамента здравоохранения Анна (Нюта) Федермессер рассказала Путину, что врачи боятся выписывать людям обезболивающее, опасаясь уголовного преследования за случайную ошибку. Она попросила декриминализировать статью 228.2 УК. Путин тогда предложил ввести способ фиксации случаев, когда ампула с наркотиком "куда-то закатилась", чтобы отделять их от реального наркотрафика.